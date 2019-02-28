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17:32   28 Февраля 2019
Весь мир

Действующего президента Сенегал переизбрали на второй срок

Действующего президента Сенегал переизбрали на второй срок

Действующего сенегальского лидера Маки Салла переизбрали на второй президентский срок. За политика проголосовали более двух с половиной миллионов избирателей, поэтому Салл значительно обошел соперников и набрал 58,27 процента голосов. 

За Идрисса Сека проголосовали более 898 миллионов граждан, и он набрал 20,5 процента голосов, а за Усман Сонко — 687 миллионов избирателей или 15,67 процента голосов. Явка избирателей на президентских выборах составила 66,23 процента. 

Премьер-министр Сенегал поздравил Маки Салла с победой и отметил, что действующий президент набрал необходимые для победы минимальные 57 процентов голосов избирателей. Конституционный совет страны проверит результаты выборов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#президент #общество #сенегал #маки салл

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