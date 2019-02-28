Действующего президента Сенегал переизбрали на второй срок

Действующего сенегальского лидера Маки Салла переизбрали на второй президентский срок. За политика проголосовали более двух с половиной миллионов избирателей, поэтому Салл значительно обошел соперников и набрал 58,27 процента голосов.

За Идрисса Сека проголосовали более 898 миллионов граждан, и он набрал 20,5 процента голосов, а за Усман Сонко — 687 миллионов избирателей или 15,67 процента голосов. Явка избирателей на президентских выборах составила 66,23 процента.

Премьер-министр Сенегал поздравил Маки Салла с победой и отметил, что действующий президент набрал необходимые для победы минимальные 57 процентов голосов избирателей. Конституционный совет страны проверит результаты выборов.