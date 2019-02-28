Действующего президента Сенегал переизбрали на второй срок
Действующего сенегальского лидера Маки Салла переизбрали на второй президентский срок. За политика проголосовали более двух с половиной миллионов избирателей, поэтому Салл значительно обошел соперников и набрал 58,27 процента голосов.
За Идрисса Сека проголосовали более 898 миллионов граждан, и он набрал 20,5 процента голосов, а за Усман Сонко — 687 миллионов избирателей или 15,67 процента голосов. Явка избирателей на президентских выборах составила 66,23 процента.
Премьер-министр Сенегал поздравил Маки Салла с победой и отметил, что действующий президент набрал необходимые для победы минимальные 57 процентов голосов избирателей. Конституционный совет страны проверит результаты выборов.
Présidentielle 2019 au Sénégal. Les résultats nationaux sont tombés - 1er: Macky Sall, 2.554.605, soit 58,27 % - 2e : Idrissa Seck, 898.674, soit 20,50 % - 3e : Ousmane Sonko, 687.065, soit 15,67 % - 4e : Issa Sall, 178.533, soit 4,07 % - 5e : Madické Niang, 65.002, soit 1,48 %— Fary Ndao ???????? ???? (@ndaofary) 28 февраля 2019 г.