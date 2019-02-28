Талибы* поучаствуют во второй межафганской конференции в Дохе
Делегация движения «Талибан»* поучаствует во второй межафганской конференции, сообщает 28 февраля ТАСС со ссылкой на телефонный разговор с официальным представителем катарского политического офиса движения Мухаммадом Сохаил Шахином.
«Да, мы примем участие», — указал талиб.
Событие пройдет с 25 по 26 марта в катарской столице Доха.
Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова указала на даты и место проведения будущей конференции.
Талибы* также участвовали во встрече, которая проходила с 5 по 6 февраля в Москве. Делегация провела переговоры с делегатами афганских диаспор стран Содружества Независимы Государств, Европы и представителями Ирана и Пакистана. Члены афганского правительства не присутствовали на мероприятии.
Тогда в итоговой декларации участники призвали освободить территорию страны от иностранных войск и отметили, что лидеров движения «Талибан»* необходимо исключить из черного списка Организаций Объединенных Наций.
* «Талибан» запрещен на территории России.