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17:16   28 Февраля 2019
Весь мир

Талибы* поучаствуют во второй межафганской конференции в Дохе

Талибы* поучаствуют во второй межафганской конференции в Дохе

Делегация движения «Талибан»* поучаствует во второй межафганской конференции, сообщает 28 февраля ТАСС со ссылкой на телефонный разговор с официальным представителем катарского политического офиса движения Мухаммадом Сохаил Шахином.

«Да, мы примем участие», — указал талиб.

Событие пройдет с 25 по 26 марта в катарской столице Доха.

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова указала на даты и место проведения будущей конференции.

Талибы* также участвовали во встрече, которая проходила с 5 по 6 февраля в Москве. Делегация провела переговоры с делегатами афганских диаспор стран Содружества Независимы Государств, Европы и представителями Ирана и Пакистана. Члены афганского правительства не присутствовали на мероприятии.

Тогда в итоговой декларации участники призвали освободить территорию страны от иностранных войск и отметили, что лидеров движения «Талибан»* необходимо исключить из черного списка Организаций Объединенных Наций.

* «Талибан» запрещен на территории России.

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Автор: Анна Манц
#талибан #доха #коференция

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