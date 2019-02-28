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17:20   28 Февраля 2019
Россия

ПФР разместил на депозитах 0,5 миллиардов рублей пенсионных накоплений

ПФР разместил на депозитах 0,5 миллиардов рублей пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России (ПФР)  разместил 500 миллионов рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах. Срок — 45 дней. Об этом говорится на сайте ПФР.

ПФР 28 февраля отбирал заявки на Московской валютной бирже​​​. С помощью аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организации. Средства размещены по ставке 7,7% годовых.

Фонд инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Аукционы проводятся согласно постановлению российского правительства и приказами Минфина.

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Автор: Арсений Аскольский
#пенсии #деньги #пфр #депозит

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