ПФР разместил на депозитах 0,5 миллиардов рублей пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России (ПФР) разместил 500 миллионов рублей пенсионных накоплений на банковских депозитах. Срок — 45 дней. Об этом говорится на сайте ПФР.

ПФР 28 февраля отбирал заявки на Московской валютной бирже​​​. С помощью аукциона была удовлетворена заявка одной кредитной организации. Средства размещены по ставке 7,7% годовых.

Фонд инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию до передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды. Аукционы проводятся согласно постановлению российского правительства и приказами Минфина.