Мундеп Яшин спрятал свою бабушку в «тюрьме для стариков» под вымышленным именем

Журналисты издания Daily Storm нашли родную бабушку Ильи Яшина, спрятанную под вымышленным именем в нелегальном доме престарелых под Красногорском. Вместе с ней в так называемом «пансионате», который постояльцы дома называют между собой «тюрьмой для пенсионеров», заперты еще 17 стариков, которых вывезли сюда «заботливые родственники».

Владелец «пансионата» , услугами которого пользуется оппозиционер Илья Яшин, не имеет никаких лицензий и разрешений для ведения подобного бизнеса. Дом престарелых, по злой иронии называющийся «Гостеприимный», готов принять любого пенсионера, даже здорового: достаточно сообщить персоналу, что у пожилого человека деменция, и он больше никогда не выйдет из стен странного заведения. Многие старики, оказавшиеся в коттедже, даже не помнят, как сюда попали. Но некоторые из них поделились с журналистами мечтами: кто-то надеется на скорый визит внуков, кто-то верит, что из этого малоприятного места «скоро заберет сын»... Одна из жительниц пансионата рассказала журналистам Daily Storm о своих впечатлениях после трехдневного пребывания в этом удручающем месте.

Корреспонденты издания, побывавшие внутри пансионата, подтверждают слова женщины: повсюду стоит ужасный запах, многие старики находятся в неадекватном состоянии и не понимают, что происходит... На третьем этаже дома к постелям прикованы пять бабушек, которые кричат и плачут по ночам.

На втором этаже в двухместном номере проживает бабушка Ильи Яшина - Александра Дмитриевна, которую сотрудники пансионата называют ненастоящим именем «Нина Андреевна». Вероятно, такую строгую конфиденциальность соблюдает оппозиционер Яшин, переименовавший собственную бабушку, чтобы спрятать ее от внимания журналистов. В конце марта 2018 года корреспонденты Life уже приходили к Александре Дмитриевне, которая на тот момент жила в другом здании того же дома престарелых: пансионат переехал после предыдущего визита журналистов. Тогда пенсионерка рассказала корреспондентам, что внук Илья не навещает ее, потому что «взял что надо».

Речь идет о московской квартире, которую Александра Дмитриевна переписала на любимого внука, но в ответ получила лишь одинокую ссылку в полулегальный пансионат. Илья Яшин попытался оправдаться перед общественностью, и в своем видеоответе журналистам Life рассказал, что заведение «недешевое». Это действительно так: номер стоит 1300 рублей в сутки, но несмотря на годовой доход в 8 249 000 рублей, владельцы пансионата жадничают и платят двум сиделкам мизерные зарплаты в 15 тысяч рублей и не спешат оформлять свой бизнес законно. Поэтому никаких проверок со стороны Минздрава, Роспотребнадзора, санэпидемстанции и прочих инстанций в заведении не проводилось. Кроме прочего, администрация пансионата приврала журналистам о том, что с сотрудниками проводит инструктаж «Красный Крест», но в самой организации о «Гостеприимном» никогда не слышали и не сотрудничали с ним. В ответ на публикацию Life Яшин рассказал, что его бабушка прекрасно себя чувствует и часто выезжает за границу, но по информации Daily Storm, последний раз Александра Дмитриевна была в другой стране восемь лет назад

Соседи бабушки Яшина утверждают, что «Нина Андреевна» очень молчаливая и подозрительная женщина, которая не любит рассказывать о себе. Пенсионерка плохо ходит из-за травмы ноги, а свой досуг в пансионате она проводит за рисованием. Александру Дмитриевну персонал охарактеризовал как очень разумную, «одна из всех вот так отличается». Женщина помогает слепой подруге дойти до столовой и вернуться в комнату. Александра утверждает, что живет в пансионате год, а до этого проживала в другом месте. Женщина не рассказывает, как туда попала.

Оппозиционер и муниципальный депутат Илья Яшин так и не ответил, почему его бабушка живет одна в доме престарелых при живом внуке. Никак не прокомментировал политик и слова своей старенькой родственницы о том, что на него была переписана московская квартира женщины. Вместо этого оппозиционер предпочел «поменять» имя родной бабушки и запрятать ее в стенах полулегального заведения в Красногорске.