Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров в четверг обсудили Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны обсуждали Сирию», — сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что Лавров намерен обсудить с президентом Венесуэлы энергетику и ситуацию в Боливарианской Республике.