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17:08   28 Февраля 2019
Весь мир

Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров в четверг обсудили Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

«Наш министр провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе разговора стороны обсуждали Сирию», — сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что Лавров намерен обсудить с президентом Венесуэлы энергетику и ситуацию в Боливарианской Республике.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #турция #лавров #политика #чавушоглу #весь мир

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