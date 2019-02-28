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17:07   28 Февраля 2019
Весь мир

Курц предложил провести Brexit до выборов в Европарламент

Курц предложил провести Brexit до выборов в Европарламент

Австрийский канцлер Себастьян Курц предложил провести «брексит» до того, как начнутся выборы в Европарламент. Политик уверен, что участие тех стран в голосовании, которые хотят покинуть Евросоюз, было бы абсурдным. Выборы в ЕП пройдут в конце мая.

Курц уверен, что возможный выход ряда стран должен состояться «упорядоченно и заблаговременно» до выборов в Европарламент. Канцлер рассказал об этом на пресс-конференции с главным дипломатом от Евросоюза по «брекситу» Мишелем Барнье.

В минувшую среду британский премьер Тереза Мэй предложила парламенту способ, как преодолеть кризис по условиям Brexit. Если документ снова отвергнут, тогда парламентарии в конце марта будут голосовать о выходе из Евросоюза без «сделки».

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Автор: Павел Никифоров
#европарламент #австрия #брексит #курц

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