Курц предложил провести Brexit до выборов в Европарламент

Австрийский канцлер Себастьян Курц предложил провести «брексит» до того, как начнутся выборы в Европарламент. Политик уверен, что участие тех стран в голосовании, которые хотят покинуть Евросоюз, было бы абсурдным. Выборы в ЕП пройдут в конце мая.

Курц уверен, что возможный выход ряда стран должен состояться «упорядоченно и заблаговременно» до выборов в Европарламент. Канцлер рассказал об этом на пресс-конференции с главным дипломатом от Евросоюза по «брекситу» Мишелем Барнье.

В минувшую среду британский премьер Тереза Мэй предложила парламенту способ, как преодолеть кризис по условиям Brexit. Если документ снова отвергнут, тогда парламентарии в конце марта будут голосовать о выходе из Евросоюза без «сделки».