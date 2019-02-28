СК завел уголовное дело из-за падения самолета в Подмосковье

Следственный комитет России завел уголовное дело из-за падения легкомоторного самолета на дачный участок в Московской области, сообщило ведомство 28 февраля в Whatsapp.

«Следователи СКР выясняют обстоятельства и причины случившегося», — указано в тексте.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Коломне https://t.co/OLqk2LNJRd — Следственный комитет (@sledcom_rf) 28 февраля 2019 г.

Ранее стало известно о чрезвычайной ситуации в садоводческом некоммерческом товариществе «Отдых», которое находится в Коломенском районе Подмосковья. Согласно предварительным данным, из-за крушения погибли два человека, которые находились на борту. Администрация Коломны подтвердила отсутствие жертв на месте падения самолета.

Экстренные службы сообщали, что воздушное транспортное средство при падении задело угол одного из дачных домов. Правоохранительные органы установили, что один из погибших — 52-летний пилот транспортного средства Игорь Козлов. Личность второго и обстоятельства инцидента выясняют.