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16:54   28 Февраля 2019
Россия

СК завел уголовное дело из-за падения самолета в Подмосковье

СК завел уголовное дело из-за падения самолета в Подмосковье

Следственный комитет России завел уголовное дело из-за падения легкомоторного самолета на дачный участок в Московской области, сообщило ведомство 28 февраля в Whatsapp.

«Следователи СКР выясняют обстоятельства и причины случившегося», — указано в тексте.

Ранее стало известно о чрезвычайной ситуации в садоводческом некоммерческом товариществе «Отдых», которое находится в Коломенском районе Подмосковья. Согласно предварительным данным, из-за крушения погибли два человека, которые находились на борту. Администрация Коломны подтвердила отсутствие жертв на месте падения самолета.

Экстренные службы сообщали, что воздушное транспортное средство при падении задело угол одного из дачных домов. Правоохранительные органы установили, что один из погибших — 52-летний пилот транспортного средства Игорь Козлов. Личность второго и обстоятельства инцидента выясняют.

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Автор: Анна Манц
#самолет #подмосковье #следком

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