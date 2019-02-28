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Ким Чен Ын и Трамп договорились о повтороной встрече
16:42   28 Февраля 2019
Весь мир

Помпео: Трамп сам решил не подписывать соглашений с Ким Чен Ыном

Помпео: Трамп сам решил не подписывать соглашений с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что президент Дональд Трамп лично решил не подписывать соглашений с коллегой из КНДР Ким Чен Ыном. Слова министра привело агентство Reuters.

Помпео рассказал журналистам, что Соединенные Штаты снова потребовали от Северной Кореи раскрыть данные о всех ядерных объектах на территории КНДР.

Министр добавил, что о новой встрече политиков пока говорить рано.

«Главам государств нужно немного времени, чтобы перестроиться», — пояснил Помпео.

Госсекретарь рассказал, что у США и КНДР сложилось «общее понимание» процесса по ядерному разоружению региона. Предстоит много работы, отметил министр.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла в Ханое, Вьетнам, с 27 по 28 февраля. Как ожидалось, стороны по итогам переговоров подпишут несколько соглашений, но Трамп отменил церемонию.

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Автор: Павел Никифоров
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