Москва не считает доклад Мюллера фактором в двухсторонних отношениях — Захарова

Москва не считает, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по «вмешательству» РФ в выборы в США следует комментировать как фактор в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что в российско-американских отношениях каждый день происходят такие вещи, которые лет 10 назад, казалось бы, должны перевернуть эти отношения с ног на голову, а сейчас все это — клевета, дезинформация, фейки — кажется повседневной обыденностью.

«Инициатор этой деградации — Вашингтон», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

В последнее время американские СМИ, ссылаясь на различные источники, сообщают, что в ближайшие дни может быть объявлено о завершении расследования спецпрокурора Мюллера, хотя американский департамент юстиции официально опроверг эту информацию. По существующим правилам, Мюллер не обязан предавать отчет гласности и даже конгрессмены могут рассчитывать лишь на краткое обобщение, а не полный текст.

Москва многократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, называя их бездоказательными. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дело о «российском вмешательстве» в американские выборы связано с внутренними распрями в США, и выражал надежду на прекращение расследования.