Путин назначил Плугина начальником ГУ МВД по Петербургу

Российский лидер Владимир Путин назначил Романа Плугина начальником главного управления Министерства внутренних дел РФ по Петербургу, освободив его от занимаемой должности.

Указ опубликован на портале правовой информации.

Генерал-майор полиции Плугин с конца 2013 года занимал пост начальника Управления внутренних дел (УВД) по Южному административному округу Москвы. До этого он возглавлял отдел специальных операций ГУСБ МВД России.

Предыдущий начальник ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Сергей Умнов 8 февраля 2019 года назначен помощником главы МВД.