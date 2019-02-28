Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сотрудник ГИБДД скончался при оформлении ДТП на юго-западе Москвы

Сотрудник ГИБДД скончался при оформлении ДТП на юго-западе Москвы

Зампостпреда РФ сообщил в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма в Россию

Зампостпреда РФ сообщил в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма в Россию
Порошенко ущипнул мужчину за нос во время встречи с избирателями

Порошенко ущипнул мужчину за нос во время встречи с избирателями

 США не советуют Киеву снова посылать корабли в Керченский пролив

США не советуют Киеву снова посылать корабли в Керченский пролив
Небензя назвал резолюцию США по Венесуэле «кульминацией спектакля»

Небензя назвал резолюцию США по Венесуэле «кульминацией спектакля»

 Ким Чен Ын и Трамп договорились о повтороной встрече

Ким Чен Ын и Трамп договорились о повтороной встрече
Сотрудник ГИБДД скончался при оформлении ДТП на юго-западе Москвы

Сотрудник ГИБДД скончался при оформлении ДТП на юго-западе Москвы

Зампостпреда РФ сообщил в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма в Россию

Зампостпреда РФ сообщил в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма в Россию
Порошенко ущипнул мужчину за нос во время встречи с избирателями

Порошенко ущипнул мужчину за нос во время встречи с избирателями

 США не советуют Киеву снова посылать корабли в Керченский пролив

США не советуют Киеву снова посылать корабли в Керченский пролив
Небензя назвал резолюцию США по Венесуэле «кульминацией спектакля»

Небензя назвал резолюцию США по Венесуэле «кульминацией спектакля»

 Ким Чен Ын и Трамп договорились о повтороной встрече

Ким Чен Ын и Трамп договорились о повтороной встрече
16:55   28 Февраля 2019
Россия

Путин назначил Плугина начальником ГУ МВД по Петербургу

Путин назначил Плугина начальником ГУ МВД по Петербургу

Российский лидер Владимир Путин назначил Романа Плугина начальником главного управления Министерства внутренних дел РФ по Петербургу, освободив его от занимаемой должности.

Указ опубликован на портале правовой информации.

Генерал-майор полиции Плугин с конца 2013 года занимал пост начальника Управления внутренних дел (УВД) по Южному административному округу Москвы. До этого он возглавлял отдел специальных операций ГУСБ МВД России.

Предыдущий начальник ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Сергей Умнов 8 февраля 2019 года назначен помощником главы МВД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#петербург #мвд #плугин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...