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17:08   28 Февраля 2019
Весь мир

Тунис приговорил террориста к пожизненному заключению за нападение на судью

Тунис приговорил террориста к пожизненному заключению за нападение на судью

Военный трибунал Туниса приговорил террориста к пожизненному заключению за участие в вооруженном нападении на казармы и за нападение на судью во время допроса. По информации тунисской военной юстиции, Адель Гандари напал на военные казармы в городе Бен-Кардан в 2016 году.

Во вторник, 26 февраля, в ходе допроса Адель Гандари внезапно бросился к скамье подсудимых, схватил деревянный молоток и напал на судью. Остальные обвиняемые пытались помочь Гандари, но военные полицейские их остановили. В результате судья приговорил пятерых обвиняемых в вооруженном нападении на казармы к 20 годам тюрьмы, а троих оправдал.

События в Бен-Кардане датируются мартом 2016 года, тогда террористы атаковали город, граничащий с Ливией. Погибли 13 военных, а также семь мирных жителей. Ликвидировали 40 боевиков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#суд #общество #тунис #бен-кардан

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