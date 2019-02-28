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16:54   28 Февраля 2019
Россия

По числу иностранных студентов Россия сравнялась с Австралией — замминистра образования

По числу иностранных студентов Россия сравнялась с Австралией — замминистра образования

В российских вузах сегодня учатся 220 тысяч иностранных студентов, почти столько же, сколько в Австралии. Об этом сообщила заместитель министра образования РФ Марина Боровская на круглом столе в Совете Федерации, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Схожесть на этом заканчивается. Поскольку доход от иностранных студентов в России меньше в 17 раз по сравнению с Австралией. 

«220 тысяч иностранных студентов обучаются в России сейчас, и только 15 тысяч из них —  по квотам.  По контингенту обучающихся мы равны почти Австралии, а доход, который мы получаем от этих студентов, в 17 раз меньше, чем получает Австралия за те же показатели . Мы пока не рассматриваем это как инвестиционную программу», — заявила Боровская.

Обучающиеся по квотам иностранцы получают образование в России бесплатно. По словам замминистра образования, задача существующих квот - поддержка российского присутствия в других странах.     

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Автор: Мария Владимирова
#россия #вуз #австралия #общество

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