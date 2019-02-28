Кенни из мультсериала «Южный парк» «похоронили» в Казани

На территории жилого комплекса «Южный парк» в Казани появился макет могилы героя одноименного американского мультсериала Кенни Маккормика, который погибал в каждой серии первых пяти сезонов.

В рекламном отделе компании-застройщика отрицают свою причастность к «перформансу».

«Мы узнали об этом вчера из соцсетей,- рассказала «Политики Сегодня» бренд-менеджер застройщика Екатерина Агапова. — Видимо, кто-то поставил макет, сфотографировал и убрал его. Потому что в тот же день площадка была пуста. Возможно, был какой-то квест по городу. Или человек хотел заработать на фотографии».

В компании оценили юмор, хотя и с некоторым сожалением.

«Мы, безусловно, оценили чувство юмора создателя инсталляции. К сожалению, название жилого комплекса»Южный парк» связали не с теплом и добрососедством, а с названием одноименного популярного мультфильма», — добавила Агапова.

Тем не менее, пиарщики застройщика быстро нашлись и в тот же день поспешили опубликовать новость о том, что Кенни жив-здоров, обитает в одной из квартир ЖК и даже участвует в дворовых спортивных акциях.

Мультсериал «Южный парк» (South Park) выпускается американским каналом Comedy Central с 1997 года. Главные герои — четыре мальчика, живущие в маленьком городке Саут-Парк, штат Колорадо. В сериале много черного юмора и сатиры, поэтому он позиционируется как мультфильм для взрослых.