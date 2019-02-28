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14:15   28 Февраля 2019
Россия

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Российская авиакомпания «Гражданские самолеты Сухого» и таиландская организация Kom Airlines подписали контракт на поставку шести самолетов SSJ-100, сообщила 28 февраля пресс-служба ГСС.

Учреждения офомили соглашение на авиасалоне «Aero India — 2019», который проходит в Бангалоре, Индия. Контракт обязывает Россию предоставить Таиланду шесть единиц Sukhoi Superjet 100, которые вмещают 100 посадочных мест, в период с 2019 по 2020 год.

«Общая стоимость контракта составляет порядка 300 миллионов долларов в каталожных ценах», — указано в сообщении российской авиакомпании.

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Автор: Анна Манц

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