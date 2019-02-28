Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Российская авиакомпания «Гражданские самолеты Сухого» и таиландская организация Kom Airlines подписали контракт на поставку шести самолетов SSJ-100, сообщила 28 февраля пресс-служба ГСС.

Учреждения офомили соглашение на авиасалоне «Aero India — 2019», который проходит в Бангалоре, Индия. Контракт обязывает Россию предоставить Таиланду шесть единиц Sukhoi Superjet 100, которые вмещают 100 посадочных мест, в период с 2019 по 2020 год.