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Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

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14:12   28 Февраля 2019
Россия

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин поручил МВД наладить действующий механизм взаимодействия с жалобами бизнеса и не допускать формальных отписок, которые «никому не нужны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента во время заседания расширенной коллегии МВД РФ.

Напомним: в среду Владимир Путин в ходе оглашения своего послания к Федеральному собранию заявил, что бизнес в России не должен постоянно «ходить под статьей» и чувствовать риск уголовного или административного наказания. Президент утверждает, что 45% дел, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается не доходя до судебного разбирательства. Также Путин отметил наличие ряда проблем в законодательстве и правоприменительной практике, от которых страдает российский бизнес. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал инициативу президента и заявил, что указ снижать давление на бизнес должен поддерживаться четкими мерами.

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Автор: Александра Леснова
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