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14:04   28 Февраля 2019
Россия

Путин призвал жестко пресекать деятельность экстремистов в РФ

Путин призвал жестко пресекать деятельность экстремистов в РФ

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать деятельность экстремистских группировок в России.

Его слова на расширенной коллегии МВД РФ приводит РИА Новости. Глава государства напомнил, что общее число зарегистрированных экстремистских преступлений сократилось почти на 17%. Однако преступления такого характера есть практически в каждом российском регионе.

Путин призвал органы внутренних дел жестко пресекать деятельность радикалов. Необходимо предупреждать конфликты на этнической и религиозной почве, наказывать тех, кто пытается распространять идеологию агрессии и нетерпимости. Особенно это касается молодежной среды, отметил российский президент.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #мвд #экстремизм

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