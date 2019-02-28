Путин призвал жестко пресекать деятельность экстремистов в РФ

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости жестко пресекать деятельность экстремистских группировок в России.

Его слова на расширенной коллегии МВД РФ приводит РИА Новости. Глава государства напомнил, что общее число зарегистрированных экстремистских преступлений сократилось почти на 17%. Однако преступления такого характера есть практически в каждом российском регионе.

Путин призвал органы внутренних дел жестко пресекать деятельность радикалов. Необходимо предупреждать конфликты на этнической и религиозной почве, наказывать тех, кто пытается распространять идеологию агрессии и нетерпимости. Особенно это касается молодежной среды, отметил российский президент.