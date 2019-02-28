Глава РФ призвал МВД к повышению раскрываемости преступлений

Российский президент Владимир Путин призвал сотрудников министерства внутренних дел России повысить показатель раскрываемости преступлений. Об этом он заявил 28 февраля во время выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.

Глава страны отметил, что рост показателей направления происходит медленно. Вместе с тем среди положительных тенденций прошлого года Путин указал на сокращение общего числа нарушений законодательства и других регуляторов. Экстремистские преступления в России за 2018 год вовсе снизились примерно на 17 процентов.

Одним из главных критериев оценки работы структуры он назвал доверительное отношения россиян к полиции.

«Социологические опросы показывают, что в последние годы растет доля граждан, которые считают, что полиция оказывает существенную помощь в решении проблем», — подчеркнул президент.

Также глава государства призвал сотрудников ведомства оперативно реагировать на попытки приобщить несовершеннолетних граждан к преступности, так как низкий контроль ситуации может привести к трагедиям.