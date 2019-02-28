Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Правительство Марокко не планирует сокращать субсидии на бутановый газ

Правительство Марокко не планирует сокращать субсидии на бутановый газ

 Россия готова предложить площадку для переговоров Индии и Пакистану

Россия готова предложить площадку для переговоров Индии и Пакистану
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Правительство Марокко не планирует сокращать субсидии на бутановый газ

Правительство Марокко не планирует сокращать субсидии на бутановый газ

 Россия готова предложить площадку для переговоров Индии и Пакистану

Россия готова предложить площадку для переговоров Индии и Пакистану
14:11   28 Февраля 2019
Весь мир

Россия готова предложить площадку для переговоров Индии и Пакистану

Россия готова предложить площадку для переговоров Индии и Пакистану

Россия готова предоставить площадку для переговоров властям Индии и Пакистана, чтобы они урегулировали разгоревшийся конфликт. С таким заявлением выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. 

«Если они захотят, то конечно», — добавил министр.

В среду ВС Пакистана объявили, что сбили два военных индийских самолета. Они якобы нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Власти страны заявили, что атака являлась некой демонстрацией «желания и готовности к самообороне». 

Позже власти Индии рассказали свою версию произошедшего, пакистанский истребитель был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #лавров #политика #индия #пакистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...