Россия готова предложить площадку для переговоров Индии и Пакистану

Россия готова предоставить площадку для переговоров властям Индии и Пакистана, чтобы они урегулировали разгоревшийся конфликт. С таким заявлением выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Если они захотят, то конечно», — добавил министр.

В среду ВС Пакистана объявили, что сбили два военных индийских самолета. Они якобы нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. Власти страны заявили, что атака являлась некой демонстрацией «желания и готовности к самообороне».

Позже власти Индии рассказали свою версию произошедшего, пакистанский истребитель был сбит над Кашмиром в воздушном инциденте, в ходе которого Индия потеряла свой МиГ-21, а его пилот числится пропавшим без вести.