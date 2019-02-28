Путин: Высокий уровень безопасности стал визитной карточкой ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года запомнился высоким уровнем безопасности.

В России прошлым летом прошел чемпионат мира по футболу. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 городах. Первое место заняла сборная Франции. Российская команда вышла в четвертьфинала, но уступила соперникам из Хорватии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в четверг Путин поучаствует в расширенном заседании коллеги МВД. Мероприятие проходит ежегодно. Глава государства подведет итоги работы министерства за прошлый год, а также обсудит текущие вопросы.