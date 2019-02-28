Кабмин РФ дополнил стратегию развития отечественного автопрома

Правительство РФ в четверг, 28 февраля, дополнило стратегию развития отечественного автопрома товарами, локализация производства которых на территории страны критически важна в среднесрочной перспективе. По информации кабмина, стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года дополнили новыми видами высокотехнологичной продукции — гибридные машины, электромобили и газомоторная техника.

Правительство перечислило ключевые компоненты и технологии для локализации. Речь идет о тяговом электродвигателе, гибридном двигателе, тяговой батареи, трансмиссии электромобиля, сетевом оборудовании, системе экстренного вызова на основе ЭРА-ГЛОНАСС, бортовом телекоммуникационном оборудовании и интеллектуальной инфраструктуре для управления дорожным движением.

Кабмин предложил локализовать в РФ производство технологий автоматизации и роботизации автомобилей, бортового телеком-оборудования, системы принятия и исполнения решений, топливной аппаратуры для газовых двигателей.