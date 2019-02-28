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13:49   28 Февраля 2019
Россия

Порошенко унизил женщину, чтобы обвинить Кремль — эксперт

Порошенко унизил женщину, чтобы обвинить Кремль — эксперт

Легкость, с которой украинский президент Петр Порошенко унизил женщину на встрече с избирателями — часть предвыборной стратегии. Порошенко создает инфоповоды, чтобы потом обвинить Кремль.

Таким мнением поделился руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в беседе с «Царьградом». По его словам, в любой нормальной стране главу государства, который сорвал шапку с женщины и бросил ей в лицо, ожидали бы суд и отставка. Однако на Украине о таком не приходится говорить.

Эксперт считает, что хамские действия Порошенко связаны его неуверенностью, а инцидент — часть предвыборной стратегии. Если на встрече с избирателями задаются неудобные вопросы, украинский лидер пытается сделать вид, что это провокаторы, чтобы затем обвинить Кремль.

Так, на встрече в Харькове пенсионера затолкали за вопрос о пенсиях. Хнырик уверен, что стремление унизить людей говорит о беспомощности Порошенко и его предвыборного штаба.

Видео, где на встрече с избирателями Порошенко грубо сорвал шапку с женщины, которая обратилась к нему, есть в сети. Из-за качества видеоролика сложно точно определить, кому принадлежит рука, потому что вплотную к Порошенко стоял охранник. При этом по характеру других движений можно предположить, что виновник — президент Украины.

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Автор: Арсений Аскольский
#порошенко #украина #хамство

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