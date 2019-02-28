Посол Ливии в ООН оценил усилия армии на юге страны

Посол Ливии в ООН Махди аль-Маджраби оценил усилия, которые предпринимает армия на юге страны. Силы военнослужащих направлены на обеспечение безопасности региона.

Во время заседания Совбеза ООН делегат заявил, что военные операции на юге должны положить конец организованной преступности. Речь идет о торговле людьми, контрабанде оружия, наличии террористов. Они обеспечат безопасность и стабильность в приграничных районах с соседними государствами.