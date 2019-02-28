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13:42   28 Февраля 2019
Россия

Туристы 144 стран посетили Крым в 2018 году

Туристы 144 стран посетили Крым в 2018 году

Туристы 144 стран путешествовали по Республике Крым в прошлом году, сообщил 28 февраля глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского Государственного совета Алексей Черняк на заседании структуры.

«Ранее мы сообщали, что по итогам девяти месяцев прошлого года Крым посетили туристы из 132 стран, сейчас мы получили новые данные в целом за год», — отметил депутат.

Он сказал, что «цифры интересные». Иностранцы посещают полуостров несмотря на санкционное давление и угрозы других стран. Ранее подобный подсчет не проводился.

Прошлый год стал достижением по числу отдыхающих за постсоветский период, порядка 6,8 миллионов человек посетило Крым. Около половины из них доехали до курорта по Керченскому мосту, еще 37 процентов на самолете, а 16 процентов въехали на территорию через государственную границу с Украиной.

Туристы 144 стран посетили Крым в 2018 году

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

Туристы 144 стран посетили Крым в 2018 году

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были окончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Железнодорожное сообщение планируется ввести в декабре текущего года.

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Автор: Анна Манц
#крым #туристы #мост

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