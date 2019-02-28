Медведев утвердил правила предоставления субсидий из бюджета банкам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 28 февраля, установил правила предоставления субсидий из бюджета банкам для поддержки промышленных предприятий. По его словам, постановление поможет повысить конкурентоспособность российских промышленных предприятий.
«Я подписал постановление правительства», — сказал Медведев.
Согласно документу, правительство установит порядок формирования единого перечня организаций, чтобы реализовать корпоративные программы по повышению конкурентоспособности, утвердит правила предоставления банкам субсидий из федерального бюджета.
«Это позволит на более выгодных условиях предоставлять кредиты компаниям, реализующим такие программы», — резюмировал Медведев.