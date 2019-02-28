Медведев утвердил правила предоставления субсидий из бюджета банкам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 28 февраля, установил правила предоставления субсидий из бюджета банкам для поддержки промышленных предприятий. По его словам, постановление поможет повысить конкурентоспособность российских промышленных предприятий​​​.

«Я подписал постановление правительства», — сказал Медведев.

Согласно документу, правительство установит порядок формирования единого перечня организаций, чтобы реализовать корпоративные программы по повышению конкурентоспособности, утвердит правила предоставления банкам субсидий из федерального бюджета.