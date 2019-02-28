Сеул разочарован результатом встречи Ким Чен Ына и Трампа

Южная Корея разочарована итогами саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое, говорится в заявлении представителя администрации лидера страны Ким Ый Гема.

Он отметил, что Сеул разочарован тем, что главы государств не смогли достичь договоренности. При этом в документе говорится, что стороны все равно смогли достичь большего прогресса, чем ранее. Ким Ый Гем отметил, что «оптимизм Трампа позволяет надеяться на продолжение переговоров».

Представитель президента также заверил, что южнокорейское правительство приложит все усилия для поддержания диалог между США и КНДР.