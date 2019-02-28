Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

 Правительство Марокко не планирует сокращать субсидии на бутановый газ

Правительство Марокко не планирует сокращать субсидии на бутановый газ
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

 Правительство Марокко не планирует сокращать субсидии на бутановый газ

Правительство Марокко не планирует сокращать субсидии на бутановый газ
13:31   28 Февраля 2019
Весь мир

Сеул разочарован результатом встречи Ким Чен Ына и Трампа

Сеул разочарован результатом встречи Ким Чен Ына и Трампа

Южная Корея разочарована итогами саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое, говорится в заявлении представителя администрации лидера страны Ким Ый Гема.

Он отметил, что Сеул разочарован тем, что главы государств не смогли достичь договоренности. При этом в документе говорится, что стороны все равно смогли достичь большего прогресса, чем ранее. Ким Ый Гем отметил, что «оптимизм Трампа позволяет надеяться на продолжение переговоров».

Представитель президента также заверил, что южнокорейское правительство приложит все усилия для поддержания диалог между США и КНДР.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #кндр #сеул #саммит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...