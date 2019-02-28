Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн представил Конгрессу 20 страниц компромата на президента США. Об этом сообщает телеканал «360», журналисты которого пообщались с сокурсником Трампа по этому поводу.

Однокурсник Дональда Трампа в Военной академии Джек Серафин характеризует президента как хулигана, но хорошего студента и спортсмена, которого все любили. Заявлениям экс-адвоката Серафин не доверяет и называет их фикцией. Адвокат обвиняет Трампа в мошенничестве и расизме, а также утверждает о письмах с запугиваниями, которые Коэн по указанию президента писал в бывшие школу и колледж, где обучался политик. Джек Серафин заверяет, что в школе и колледже Трампа очень уважали учителя и администрация. В запугивания учебных заведений судебными исками собеседник телеканала не верит.

Также Серафин рассказал о теплых отношениях Дональда Трампа с другими обучающимися и о близкой дружбе президента с тренером по бейсболу Тэдом Добиасом, с которым они общались 50 лет вплоть до ухода Добиаса. Серафин показал видео, на котором Дональд Трамп марширует с однокурсниками во время обучения в Военной академии.

Британский журналист Джон Уайт уверен в том, что Трамп действительно врал о своих академических успехах, а Коэн, как адвокат, находился в его близком окружении и обладал этой информацией. Раскрытие подобных фактов может нанести существенный вред имиджу президента, который поддерживает образ человека «жесткой правды». Компромат на Трампа — находка для многих его противников в Вашингтоне.

«Дональд Трамп — торгаш. Он американский торгаш, который крутится на рынках недвижимости, используя наследство отца. Он смог обеспечить себе устойчивое место в американском обществе в качестве очень успешного предпринимателя. И теперь — успешного политика», — заявил журналист телеканалу «360».

Уайт уверен, что Дональд Трамп хранит множество «скелетов в шкафу», а потому адвокат Коэн находится в таком положении, в котором сможет существенно навредить американскому президенту. Ситуация обостряется тем фактом, что Майкл Коэн долгое время был не только адвокатом и советником, но и близким другом Трампа. Британский журналист привел высказывание Оскара Уайльда, который сказал: «Ни один человек не богат настолько, чтобы купить свое прошлое». Вероятно, сейчас американский президент понимает, что это правда.