ФИФА пожизненно отстранила вице-президента футбольной ассоциации Замбии за взятки

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила замглавы замбийской футбольной ассоциации Бонифация Мвамело за взятки.

Кроме запрета на участие в национальных и международных соревнованиях по футболу, Мвамело обязали выплатить десять тысяч швейцарских франков.

Мвамело с 2008 по 2010 годы отвечал за финансовый отдел футбольной ассоциации Замбии ( FAZ). С 2010 по 2016 годы он занимал пост вице-президента организации. Позже его осудили за получение взяток и нарушение законов ФИФА.

Также Мвамело сговорился с Уилсоном Перумалом, который отвечал за организацию матчей в Кубке Африки 2010 года. Вице-президент должен был повлиять на исход матча Камерун-Замбия, за что получил бы 100 тысяч долларов. План провалился, и Мвамело довольствовался лишь пятью тысячами долларов аванса.

Сборная Замбии по данным на 2016 год занимает 88 место в рейтинге ФИФА, но в 1996 году команда поднялась до 15 места. В 2012 году замбийские футболисты победили в Кубке африканских наций.

В 1993 году самолет со сборной Замбии упал в море рядом с побережьем Габона. На борту находились 30 человек, 18 из них — футболисты. Все погибли.