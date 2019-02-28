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Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
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13:07   28 Февраля 2019
Россия

СМИ: Российское судно врезалось в мост в порту Пусана

СМИ: Российское судно врезалось в мост в порту Пусана

Российский грузовой корабль SEAGRAND врезался в мост в порту Пусана, Южная Корея. Газета «Чунан Ильбо» пишет, что пострадавших нет.

Инцидент произошел в 16.20 (10.20 мск). Судно, водоизмещение которого составляет примерно шесть тонн, врезалось носом в участок между опорами моста. Позже его отвели на безопасное расстояние, чтобы другие корабли могли спокойно проходить.

SEAGRAND получило повреждения. Кроме того, на мосту образовалась дыра глубиной пять метров. Морская полиция Пусана проведет расследование случившегося. Причины пока не называются.

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Автор: Виктория Разумовская
#южная корея #порт #пусан

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