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Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
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13:08   28 Февраля 2019
Политика

Коэн не соврал только об отсутствии вмешательства РФ в выборы — Трамп

Коэн не соврал только об отсутствии вмешательства РФ в выборы — Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его бывший адвокат Майкл Коэн не соврал на слушаниях в Конгрессе только о том, что никакого вмешательства России в выборы в США не было.

По словам американского президента, «проводить такое фальшивое слушание во время важного саммита ужасно». На итоговой пресс-конференции саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Трамп отметил, что единственной правдой Коэна стало то, что «сговора с русскими не было».

Накануне, 27 февраля, Коэн выступил в Палате представителей с докладом о деятельности Трампа на посту президента. Он заявил, что лично лгал первой леди США об изменах супруга. Он назвал Трампа «расистом и жуликом».

При этом экс-адвокат главы Белого дома подтвердил, что не имеет сведений, подтверждающими подозрения по поводу сговора Трампа с должностными лицами в России.

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Автор: Арсений Аскольский
#трамп #вмешательство в выборы #коэн

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