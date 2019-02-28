Конкурс «Лидеры Региона» стартует в Липецкой области 1 марта

Областной конкурс управленцев «Лидеры Региона» в Липецкой области стартует 1 марта с приема заявок на участие. Событие пройдет под председательством врио главы региона Игоря Атаманова.

Для участия необходимо соответствовать трем требованиям: иметь российское гражданство, высшее профессиональное образование и быть в возрасте до 40 лет. Число участников неограниченно. Заявки принимаются на сайте «Лидеров Региона».

Конкурс выявит лидеров, которые обладают высокой мотивацией и потенциалом в сфере управления. Главными принципами события стали открытость и честность. Победителям обеспечены работа в команде Артамонова, гранты на обучение, реализация собственных проектов и участие в программе менторинга с врио губернатора.

«Лидеры Региона» пройдут в четыре этапа. Сперва участники зарегистрируются, после чего пройдут тестирования. Специалисты проведут очные оценочные мероприятия и объявят результаты. Среди экспертов представители областной администрации.