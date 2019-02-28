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13:55   28 Февраля 2019
Ближнее зарубежье

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Многолюдный марш с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко проходит в четверг в столице страны. Об этом сообщает ТАСС.

Организованной колонной митингующие следуют по Крещатику в сторону администрации действующего главы украинского государства. Они развернули большой плакат с надписью «Импичмент президенту». Участники марша также держат в руках транспаранты с лозунгами: «Кандидатов много, мародер один», «Победа Украины — импичмент Порошенко».

Нарушений правопорядка местными стражами порядка не было зафиксировано.

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #киев #митинг #импичмент

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