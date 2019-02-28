Северный флот за 2018 год установил 22 рекорда ВС

Военнослужащие Северного флота за прошедший год установили 22 рекорда вооруженных сил, сообщил 28 февраля глава пресс-службы структуры капитан первого ранга Вадим Серга.

По его словам, все 22 уникальных достижения внесены в официальный перечень рекордов Вооруженных сил РФ. В число наиболее важных достижений вошла залповая стрельба ракетами атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий» из Белого моря по полигону Кура на Камчатке, проведенная 22 мая. Экипаж крейсера под командованием капитана первого ранга Владимира Ширина впервые в истории военно-морского флота России осуществил успешный пуск 4-х межконтинентальных баллистических ракет «Булава» из подводного положения.

Как отметил Серга, сразу пять рекордов моряки установили на маневрах «Восток-2018» и в ходе арктического похода. Руководством Северного флота был зафиксирован рекорд по переброске пункта управления объединенного стратегического командования флота на расстояние свыше 9000 километров.

Во время Комплексной арктической экспедиции на архипелаг Новая Земля военнослужащие Северного флота впервые в истории совершили рекордный марш на гусеничных тягачах ДТ-10П от поселка Рогачево к бухте Савина в Карском море), поселку Малые Кармакулы, поселку Северный и обратно. В сумме путь составил 960 километров. Также в Арктике была проведена самая длительная радиохимическая разведка.

Всех рекордсменов поздравил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он вручил сертификаты об установленных рекордах Вооруженных сил РФ командующим объединениями, командирам соединений и начальникам органов Северного флота.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о грядущем усилении российского Балтийского флота ракетным дивизионом и танковым полком. По его словам, формирование этих подразделений должно быть завершено до конца года.

Он также добавил, что в 2019-м ведомство проведет свыше 140 организационных мероприятий на территории Западного военного округа. Министр отметил, что самым важным из них станет создание резервного мобильного зенитного полка. Шойгу подчеркнул, что эффективность прикрытия военных и государственных объектов на Балтийском операционном направлении в текущем году увеличится на 40%.

По государственной программе, округ получит в 2019 году более 1200 единиц вооружения и спецтехники. По словам Шойгу, доля современных образцов вооружений в ЗВО уже сейчас достигла отметки в 54%.