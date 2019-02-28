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13:00   28 Февраля 2019
Россия

Более 4 миллионов пенсионеров в РФ получат перерасчет социальных доплат к пенсии

Более 4 миллионов пенсионеров в РФ получат перерасчет социальных доплат к пенсии

Свыше четырех миллионов российских пенсионеров до 1 июля текущего года получат перерасчет социальных доплат к пенсиям. Об этом в четверг рассказал журналистам глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, это касается компенсационных выплат и перерасчетов для пенсионеров, получивших пенсию ниже прожиточного минимума. Рязанский подчеркну, что это норма уже существующего в России закона. Правительство, добавил сенатор, оперативно подготовило методику перерасчета. До 1 июля такой перерасчет будет сделан всем категориям, добавил Рязанский.

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Автор: Ада Ларионова
#россия #пенсии

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