Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

 СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

 СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире
12:45   28 Февраля 2019
Россия

Крым купит новый сейнер взамен арестованного Украиной «Норда»

Крым купит новый сейнер взамен арестованного Украиной «Норда»

Власти полуострова обещают помочь с покупкой нового сейнера для керченского производственного кооператива «Колхоз имени Первого Мая» взамен арестованного на Украине «Норда». Об этом сообщил глава кооператива Сергей Лесков.

В декабре прошлого года экипаж арестованного украинскими пограничникам рыболовецкого траулера «Норд» и руководство кооператива обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой поддержать организацию и помочь приобрести судно для работы.

Аксенов помочь пообещал, сказав, что власти купят новый сейнер в кратчайшие сроки. Подходящее судно уже нашли в Мурманске. Вопрос с его покупкой могут решить в течение двух недель.

«Сегодня вылетаем на место, чтобы его осмотреть», — добавил Лесков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#крым #общество #аксенов #норд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...