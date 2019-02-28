Крым купит новый сейнер взамен арестованного Украиной «Норда»

Власти полуострова обещают помочь с покупкой нового сейнера для керченского производственного кооператива «Колхоз имени Первого Мая» взамен арестованного на Украине «Норда». Об этом сообщил глава кооператива Сергей Лесков.

В декабре прошлого года экипаж арестованного украинскими пограничникам рыболовецкого траулера «Норд» и руководство кооператива обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой поддержать организацию и помочь приобрести судно для работы.

Аксенов помочь пообещал, сказав, что власти купят новый сейнер в кратчайшие сроки. Подходящее судно уже нашли в Мурманске. Вопрос с его покупкой могут решить в течение двух недель.