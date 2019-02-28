Спикер Госдумы призвал развивать отношения РФ и Греции

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 28 февраля, встретился с главой греческой партии «Новая демократия» Кириакосом Мицотакисом и заявил, что отношения Москвы и Афин имеют огромный потенциал, который нужно использовать.

«Мы считаем крайне важным, чтобы отношения между нашими странами развивались», — сказал Володин.

По его словам, потенциал лежит как в области развития торговых отношений, так и культурных связей. У российско-греческого диалога исторические корни, которым необходимо дорожить.

Спикер ГД заявил о несогласии с политикой американской стороны в рамках Североатлантического альянса. НАТО размещает в Европе ракеты, а такие шаги разрушают достигнутые договоренности.

«Все позитивное, что сделали в области глобальной безопасности», — резюмировал Володин.

Кириакос Мицотакис назвал глубокой дружбу между народами Греции и РФ, хотя страны пережили трудности и политические потрясения. По его словам, Афины и Москву связывает уверенность, что исторические связи укрепят взаимодействие стран в различных сферах.

«Греция — страна-член НАТО и Евросоюза, но это не означает, что мы не можем в двусторонних отношениях найти те области сотрудничества, в которых мы могли бы его развивать», — заверил Мицотакис.