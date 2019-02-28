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Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

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12:42   28 Февраля 2019
Россия

Россия не собирается ограничивать потенциал задействования интернета — Песков

Россия не собирается ограничивать потенциал задействования интернета — Песков

Россия не планирует ограничивать работу по расширению технологических возможностей интернета в стране. Технологии должны развиваться, в том числе в электоральном процессе, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь прокомментировал вопрос про голосование с помощью интернета и о том, как в Кремле хотят защитить такой способ голосования от зарубежных кибератак.

«Главное — застраховаться от агрессивных действий США, никак не ограничивая проникновения интернета сферы нашей жизни», — цитирует Пескова корреспондент ФАН.

Представитель Кремля также отметил, что такие инициативы по голосованию через сеть — это «первые подходы к снаряду». Говорить о работе системы к ближайшим выборам еще рано.

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #выборы #интернет #кибератаки

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