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 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
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 СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

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12:43   28 Февраля 2019
Россия

«Желтый» уровень погодной опасности на пятницу объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности на пятницу объявили в Москве

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с 1 марта по причине сильного ветра, гололедицы и метели. Об этом сказано в прогностической карте, опубликованной в четверг на сайте Гидрометцентра. Отмечается, что погода потенциально опасна.

Ранее стало известно, что сильные снегопады обрушатся на российскую столицу к концу этой недели. Помимо этого, в предстоящие выходные, согласно ожиданиям синоптиков, в Москве ударят морозы и температура опустится сразу до минус 15-20 градусов.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #общество #погода

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