«Желтый» уровень погодной опасности на пятницу объявили в Москве

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области с 1 марта по причине сильного ветра, гололедицы и метели. Об этом сказано в прогностической карте, опубликованной в четверг на сайте Гидрометцентра. Отмечается, что погода потенциально опасна.

Ранее стало известно, что сильные снегопады обрушатся на российскую столицу к концу этой недели. Помимо этого, в предстоящие выходные, согласно ожиданиям синоптиков, в Москве ударят морозы и температура опустится сразу до минус 15-20 градусов.