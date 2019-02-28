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12:32   28 Февраля 2019
Россия

Песков: Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы

Песков: Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом пишет ФАН.

Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее также говорил, что такая встреча не запланирована. Кроме того, представители Администрации президента, в частности помощник президента Юрий Ушаков, также не собираются встречаться с представителями Венесуэлы.

На вопрос, почему вообще президент одной страны не встречается с вице-президентом другой, ведь бывали случаи, когда глава одного государства встречался с министром иностранных дел другого, Песков ответил, что ситуации бывают разные. 

«В данном случае, на высоком уровне будет вестись диалог с гостями из Венесуэлы», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #политика #венесуэла

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