Песков: Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом пишет ФАН.

Он напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее также говорил, что такая встреча не запланирована. Кроме того, представители Администрации президента, в частности помощник президента Юрий Ушаков, также не собираются встречаться с представителями Венесуэлы.

На вопрос, почему вообще президент одной страны не встречается с вице-президентом другой, ведь бывали случаи, когда глава одного государства встречался с министром иностранных дел другого, Песков ответил, что ситуации бывают разные.