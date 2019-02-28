Гражданская война возможна: эксперт рассказал о спекуляциях на тему венесуэльского золота

Агентство Reuters заявило об изъятии восьми тонн золота из хранилищ Центробанка в Венесуэле и обвинило в махинациях правительство Николаса Мадуро. В материале ФАН эксперт рассказал, кому выгодны спекуляции на теме венесуэльского золота.

Reuters сослались на три анонимных источника и представителя Национальной ассамблеи, но не предоставили других доказательств. Агентство утверждает, что золото было вывезено специальным транспортом в то время, пока лава Центробанка Каликсто Ортега находился в другой стране. Reuters приписало «золотые махинации» правительству действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, утверждая, что по его указам золото планируется продать за рубеж. С таким же заявлением выступил и депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

В конце января уже другой депутат ассамблеи Хосе Герра написал в своем Twitter, что в Каракас прибыл самолет из Москвы, чтобы вывезти 20 тонн золота. Reuters опубликовали эту новость и добавили, что венесуэльский Центробанк собирается продать 15 тонн золота в Объединенные Арабские Эмираты для пополнения запасов иностранной валюты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никаким образом не причастна к продаже золота и не располагает информацией о том, что происходит с золотыми запасами латиноамериканской республики, но считает, что у властей в Венесуэле есть суверенное право на такие действия.

«Здесь нечего комментировать, это внутреннее дело Венесуэлы», — подчеркнул Песков.

Политолог Владимир Киреев сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что обстановка в стране накаляется, а внутри венесуэльского общества существуют серьезные политические и экономические противоречия. Киреев утверждает, что более обеспеченные венесуэльцы ориентированы на позицию США и поддерживают проамериканский оппозиционный курс, а широкие слои населения, напротив, поддерживают Николаса Мадуро и Единую социалистическую партию.

«Предсказания о гражданской войне не выглядят уж совсем невозможными, учитывая, что на границе с Венесуэлой сформированы военные части Колумбии, практически подконтрольные Вашингтону», — уверен Киреев.

Эксперт отметил, что информационная компания против венесуэльского правительства проводится на протяжении уже многих лет, а ее цель - дискредитировать официальный Каракас и свергнуть правительство Мадуро.

Ранее Reuters «прославились» фейковым материалом про отправку в Венесуэлу российских добровольцев из так называемой «ЧВК Вагнера», якобы принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Источником издания оказался лже-казак и аферист Евгений Шабаев, которого уже разоблачало Федеральное агентство новостей. При этом посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса опроверг информацию о том, что россияне якобы охраняют президента страны Николаса Мадуро: он заявил, что не знает о ЧВК «Вагнер», а у Мадуро есть собственная охрана.