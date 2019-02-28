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Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

 СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире
12:30   28 Февраля 2019
Россия

Песков заявил о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

Песков заявил о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле прорабатывают встречу российского лидера Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына.

Песков пояснил, что точных договоренностей о дате и месте встречи политиков пока нет. Вопрос решается по дипломатическим каналам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большую помощь в организации саммита Вашингтон-Пхеньян оказали Россия и Китай. Песков отметил, что Москва оказала ту помощь, которая могла.

«Да, ту помощь, которую могли», — рассказал Песков корреспонденту ФАН.

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Автор: Павел Никифоров
#путин #песков #ким чен ын

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