Песков заявил о подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле прорабатывают встречу российского лидера Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына.

Песков пояснил, что точных договоренностей о дате и месте встречи политиков пока нет. Вопрос решается по дипломатическим каналам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что большую помощь в организации саммита Вашингтон-Пхеньян оказали Россия и Китай. Песков отметил, что Москва оказала ту помощь, которая могла.