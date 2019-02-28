Песков назвал доклад разведки США о финансах Путина «русофобскими потугами»

Российский лидер Владимир Путин вряд ли в курсе, что конгрессмены предложили разведке США собрать данные о его финансовом состоянии. К этому не стоит относиться серьезно, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Его слова приводит корреспондент ФАН. Песков добавил, что конгрессмены очень много занимаются официальными лицами России и предположил, что у них мало своих проблем.

Ранее два конгрессмена представили в Конгресс США законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Путина». В нем предлагается собрать информацию о неких тайных сетях, в которых состоят кремлевские чиновники.