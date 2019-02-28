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Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
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12:31   28 Февраля 2019
Россия

Песков назвал доклад разведки США о финансах Путина «русофобскими потугами»

Песков назвал доклад разведки США о финансах Путина «русофобскими потугами»

Российский лидер Владимир Путин вряд ли в курсе, что конгрессмены предложили разведке США собрать данные о его финансовом состоянии. К этому не стоит относиться серьезно, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Его слова приводит корреспондент ФАН. Песков добавил, что конгрессмены очень много занимаются официальными лицами России и предположил, что у них мало своих проблем.

Ранее два конгрессмена представили в Конгресс США законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Путина». В нем предлагается собрать информацию о неких тайных сетях, в которых состоят кремлевские чиновники.

«Это русофобские потуги, к которым мы научились относиться с иронией», — заключил Песков.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #песков #конгресс сша

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