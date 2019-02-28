Кремль не слышал позиции КНДР по итогам встречи с Трампом

Пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова в четверг, 28 февраля, спросили, как Кремль относится к позиции США по итогам встречи американского лидера с северокорейским коллегой, что Вашингтон не снимет санкции с Пхеньяна, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы не слышали позиции КНДР и предпочитаем ориентироваться на первоисточники», — ответил Песков.

По его словам, создается ощущение, что практика взаимных шагов навстречу друг другу между Вашингтоном и Пхеньяном не работает. Завышенные запросы США и КНДР привели к проблемам в переговорах.

Кремль отмечал, что шаги навстречу друг другу должны быть гибкими. Например, сначала достигнуть небольших договоренностей, ведь нельзя сразу решить противостояние между американской и северокорейской сторонами.