Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

 СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире
Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

Россия поставит Таиланду шесть самолетов SSJ-100

 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

 СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире
12:23   28 Февраля 2019
Россия

Турция перенесла перевод рейсов в аэропорт «Стамбул» на 7 апреля

Турция перенесла перевод рейсов в аэропорт «Стамбул» на 7 апреля

Правительство Турции в третий раз перенесло дату перевода международных рейсов в новый аэропорт «Стамбул». Самолеты других стран должны приземлиться там 7 апреля, сообщает 28 февраля Ассоциация туроператоров России.

Перевод рейсов займет 45 часов, операцию начнут 5 апреля в 3.00 по местному времени. Уже спустя два дня все рейсы будут прилетать и улетать только из нового аэропорта.

Сейчас авиаперевозчики продают билеты до воздушного хаба имени Ататюрка. До 19.00 5 апреля он будет принимать только турецких перевозчиков, а после закроется и станет технической базой для отправки правительственных самолетов.

5 апреля «Стамбул» примет посадку самолетов только турецких авиалиний. С полуночи 7 апреля его откроют для всех лайнеров, в том числе и российских.

27 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал создание третьего аэропорта в курортной провинции Анталья к 2022 году. Строительство воздушных ворот уже стартовало, по окончанию пройдет торжественное открытие. Сейчас в провинции есть два аэропорта в городах Анталья и Аланья.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#турция #стамбул #аэропорт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...