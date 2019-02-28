Турция перенесла перевод рейсов в аэропорт «Стамбул» на 7 апреля

Правительство Турции в третий раз перенесло дату перевода международных рейсов в новый аэропорт «Стамбул». Самолеты других стран должны приземлиться там 7 апреля, сообщает 28 февраля Ассоциация туроператоров России.

Перевод рейсов займет 45 часов, операцию начнут 5 апреля в 3.00 по местному времени. Уже спустя два дня все рейсы будут прилетать и улетать только из нового аэропорта.

Сейчас авиаперевозчики продают билеты до воздушного хаба имени Ататюрка. До 19.00 5 апреля он будет принимать только турецких перевозчиков, а после закроется и станет технической базой для отправки правительственных самолетов.

5 апреля «Стамбул» примет посадку самолетов только турецких авиалиний. С полуночи 7 апреля его откроют для всех лайнеров, в том числе и российских.

27 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал создание третьего аэропорта в курортной провинции Анталья к 2022 году. Строительство воздушных ворот уже стартовало, по окончанию пройдет торжественное открытие. Сейчас в провинции есть два аэропорта в городах Анталья и Аланья.