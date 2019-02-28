Кремль приветствовал переговоры Трампа и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал корреспонденту ФАН, что в Москве позитивно отнеслись к переговорам главы США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына.

Представитель Кремля пояснил, что в администрации президента не могли следить за ходом переговоров, потому что они проходили в особом формате. Однако, если ссылаться на заявления Трампа и сотрудников Белого дома, то можно понять, что диалог не прерывался. В связи с этим переговоры можно оценить позитивно.

Говоря об отсутствии договоренностей между США и КНДР, Песков пояснил, что нужно ждать уточнений.

Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое, Вьетнам. Встреча политиков пройдет 27-28 февраля. Ожидается, что стороны подпишут ряд документов.