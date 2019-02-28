Кремль следит за ситуацией с законопроектом о новых санкциях против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый американский законопроект, который предусматривает санкции против РФ, в случае реализации будет очередным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом пишет ФАН.

Однако окончательной редакции санкций нет, есть только проект закона. Кремль будет наблюдать за развитием ситуации.

Все необходимые меры по сдерживанию рисков российское правительство приняло. Опасений санкции не вызывают.

Вопросы журналистов, нет ли опасений по поводу состояния банковской системы страны, поскольку появились новости, что ФСИН рекомендует своим сотрудникам перевести зарплаты из коммерческих банков в Сбербанк, Песков переадресовал самому ведомству.