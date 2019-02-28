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 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
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12:31   28 Февраля 2019
Россия

Кремль следит за ситуацией с законопроектом о новых санкциях против РФ

Кремль следит за ситуацией с законопроектом о новых санкциях против РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый американский законопроект, который предусматривает санкции против РФ, в случае реализации будет очередным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом пишет ФАН.

Однако окончательной редакции санкций нет, есть только проект закона. Кремль будет наблюдать за развитием ситуации.

Все необходимые меры по сдерживанию рисков российское правительство приняло. Опасений санкции не вызывают.

Вопросы журналистов, нет ли опасений по поводу состояния банковской системы страны, поскольку появились новости, что ФСИН рекомендует своим сотрудникам перевести зарплаты из коммерческих банков в Сбербанк, Песков переадресовал самому ведомству.

«Ну, это нужно у ФСИН уточнить», — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#санкции #песков #банки #фсин

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