Путин 28 февраля поучаствует в расширенном заседании коллегии МВД

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг, 28 февраля, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ поучаствует в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

Представитель Кремля напомнил, что расширенное заседание коллегии МВД проводят ежегодно. Подводят итог работы ведомства за прошлый год и обсуждают текущие и долгосрочные задачи, передает Федеральное агентство новостей.

«Это серьезная работа и выступление», — подчеркнул Песков.

Ближе к вечеру состоится международный разговор. Кремль предоставит соответствующую информацию. Также Путин проведет несколько рабочих встреч, которые предусмотрены графиком.