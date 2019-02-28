Путин 28 февраля поучаствует в расширенном заседании коллегии МВД
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг, 28 февраля, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ поучаствует в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
Представитель Кремля напомнил, что расширенное заседание коллегии МВД проводят ежегодно. Подводят итог работы ведомства за прошлый год и обсуждают текущие и долгосрочные задачи, передает Федеральное агентство новостей.
«Это серьезная работа и выступление», — подчеркнул Песков.
Ближе к вечеру состоится международный разговор. Кремль предоставит соответствующую информацию. Также Путин проведет несколько рабочих встреч, которые предусмотрены графиком.
95 лет назад, 28 февраля 1924 года в соответствии с Приказом ОГПУ «О реформировании юридических отделов ОГПУ и учреждении при Коллегии должности «особо уполномоченного» появились первые подразделения по работе с личным составом.#история #МВД pic.twitter.com/exyx1unUVj— Сайт МВД России (@mvd_official) 28 февраля 2019 г.