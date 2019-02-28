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12:30   28 Февраля 2019
Россия

Путин 28 февраля поучаствует в расширенном заседании коллегии МВД

Путин 28 февраля поучаствует в расширенном заседании коллегии МВД

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в четверг, 28 февраля, Владимир Путин работает в Москве. По его словам, президент РФ поучаствует в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

Представитель Кремля напомнил, что расширенное заседание коллегии МВД проводят ежегодно. Подводят итог работы ведомства за прошлый год и обсуждают текущие и долгосрочные задачи, передает Федеральное агентство новостей. 

«Это серьезная работа и выступление», — подчеркнул Песков. 

Ближе к вечеру состоится международный разговор. Кремль предоставит соответствующую информацию. Также Путин проведет несколько рабочих встреч, которые предусмотрены графиком.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #мвд #общество

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