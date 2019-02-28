Кремль не интересуют разборки Трампа и его экс-адвоката Коэна — Песков

Показания бывшего юриста Дональда Трампа Майкла Коэна в Конгрессе США не интересны Кремлю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, слушания не входят в повестку дня.

«Пусть американцы разбираются», — цитирует Пескова корреспондент ФАН.

Коэн выступил на слушаниях в палате представителей накануне, 27 февраля. Экс-адвокат Трампа раскрыл детали о том, как президент ведет свои дела. Он назвал Трампа «расистом и жуликом».