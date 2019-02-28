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 Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Путин призвал МВД наладить механизм работы с жалобами бизнеса

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

Митинг за отставку Порошенко проходит в Киеве

 Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года
Абэ готов встретиться с Ким Чен Ыном

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 СМИ: Красный уровень тревоги объявлен в метро Дели из-за ситуации в Кашмире

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12:31   28 Февраля 2019
Россия

Кремль не интересуют разборки Трампа и его экс-адвоката Коэна — Песков

Кремль не интересуют разборки Трампа и его экс-адвоката Коэна — Песков

Показания бывшего юриста Дональда Трампа Майкла Коэна в Конгрессе США не интересны Кремлю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, слушания не входят в повестку дня.

«Пусть американцы разбираются», — цитирует Пескова корреспондент ФАН.

Коэн выступил на слушаниях в палате представителей накануне, 27 февраля. Экс-адвокат Трампа раскрыл детали о том, как президент ведет свои дела. Он назвал Трампа «расистом и жуликом».

 

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Автор: Арсений Аскольский

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