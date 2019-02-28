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12:03   28 Февраля 2019
Россия

Беглов возглавил рабочую группу по вопросам восстановления объектов культуры

Беглов возглавил рабочую группу по вопросам восстановления объектов культуры

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов будет лично руководить рабочей группой по вопросам восстановления объектов культурного наследия. Распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

В документе отмечается, что речь идет об объектах религиозного назначения и иных культовых памятниках. Также в рабочую группу включена глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова и  глава Росимущества Вадим Яковенко.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #петербург #политика

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