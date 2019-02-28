Беглов возглавил рабочую группу по вопросам восстановления объектов культуры

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов будет лично руководить рабочей группой по вопросам восстановления объектов культурного наследия. Распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

В документе отмечается, что речь идет об объектах религиозного назначения и иных культовых памятниках. Также в рабочую группу включена глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова и глава Росимущества Вадим Яковенко.