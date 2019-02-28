Около 1,5 тысячи россиян не пустили на Украину с начала года

Госпогранслужба Украины не пустила в страну около 1,5 тысячи граждан РФ с начала 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

Украинские власти нередко задерживают на границе россиян, которые хотят въехать в страну. Чаще всего выносится решение о запрете на въезд на три или пять лет.

В ноябре прошлого года украинская Рада одобрила президентский указ о введении военного положения в десяти областях страны на месяц. На это время были введены ограничения на въезд россиян мужского пола в возрасте 16-60 лет. Военное положение сняли в декабре. Несмотря на это, Госпогранслужба продолжает усиленную охрану границы с РФ.