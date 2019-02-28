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11:53   28 Февраля 2019
Россия

Десятиклассник спас мужчину на борту самолета

Десятиклассник спас мужчину на борту самолета

Учащийся десятого класса столичной школы №1573 Богдан Рудик спас жизнь одному из пассажиров самолета, который выполнял рейс Сочи — Москва, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского департамента образования и науки.

У мужчины началось носовое кровотечение, ему стало плохо, а позже он и вовсе потерял сознание. Командир лайнера обратился к пассажирам в поисках медпомощи, указано в сообщении департамента.

На борту не оказалось врачей, а Рудик обучается в медицинском классе. Школьник помог человеку, самостоятельно очистив ротовую полость и гортань, вместе с бортпроводниками контролировал давление и поддерживал дыхание с помощью дыхательного реанимационного мешка Амбу до экстренной посадки самолета в Воронеже.

«Я понимал, что в эту секунду надо сделать все, чтобы помочь человеку, а нервничать уже можно потом», — указал школьник.

Десятиклассник указал, что при оказании первой помощи старался сохранять спокойствие. Мужчину передали медикам, а Рудик поддерживает связь с потерпевшим, «сейчас с ним уже все в порядке».

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Автор: Анна Манц
#помощь #самолет #школьник

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